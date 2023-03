Emprego: 1.800 pediram apoio para mudar do litoral para o interior

As famílias que se candidataram, até agora, ao programa “Emprego Interior Mais” somam 3.312 pessoas e mais de metade já tiveram o ok do IEFP. Muitos querem sair de Lisboa ou do Porto, e mais de metade tem menos de 34 anos.

Emprego: 1.800 pediram apoio para mudar do litoral para o interior









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Emprego: 1.800 pediram apoio para mudar do litoral para o interior O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar