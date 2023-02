Governo corta valores das horas extra durante o dia nas maiores urgências

fazem noites, fins de semana, feriados e serviços a mais de 60 quilómetros das grandes cidades continuam no regime remuneratório que está em vigor desde julho do ano passado. Ou seja, continuam a ter direito a um pagamento de horas extraordinárias que pode ir até 70 euros por hora.



Os médicos que façam trabalho suplementar durante o dia nas urgências vão ter um corte de 25% no valor pago por hora extra, avança esta quinta-feira o Jornal de Notícias , citando o novo decreto-lei que define o pagamento de horas extra nas urgências, ao qual teve acesso, e que deverá ser publicado em Diário da República.As novas regras previstas no diploma, assinado pelo Ministério da Saúde, vão aplicar-se ao trabalho suplementar realizado pelos médicos durate o dia nas urgências das regiões de Lisboa, Porto e Coimbra e surgem numa altura em que decorrem ainda as negociações com o sindicatos dos médicos sobre as horas extraordinárias.Já os médicos que