Interior pede mais apoios para contratar

A dotação da medida +CO3SO Emprego, uma medida de apoio à criação de emprego, deve quadruplicar a sua dotação para poder cobrir todas as candidaturas, de acordo com a estimativa de Ana Paula Xavier, presidente da Federação A Minha Terra (FMT), citada pelo jornal Público.





A medida foi lançada com 90 milhões de euros – 60 milhões para o interior – e subsidiou a criação de emprego com uma verba que pode atingir 1.500 euros por mês, o que ao final de 36 meses se traduz em 54.700 euros, havendo situações em que esta verba é majorada.

De acordo com as explicações oficiais, a verba comparticipa integralmente (a 100%) os custos diretos com os postos de trabalho criados (salários e contribuições a cargo do empregador) e um adicional de 40% sobre esses custos.



O financiamento dirige-se a micro, pequenas e médias empresas, entidades da economia social como IPSS, associações, fundações, cooperativas, associações mutualistas, misericórdias, entre outros.





A ministra da coesão, Ana Paula Xavier, já assumiu que a dotação será reforçada, embora não tenha dito em que valores.