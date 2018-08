Mapa: Como o desemprego em Portugal está a descer mais rápido do que na UE

Portugal foi durante vários anos o país da com a terceira taxa de desemprego mais elevada União Europeia. Nos anos da crise, só a Grécia e Espanha apresentavam valores mais elevados.

Portugal surge ainda na parte superior da tabela dos países da UE com taxa de desemprego mais elevada, mas são já oito os países da região com valores superiores. A taxa de desemprego em Julho estabilizou em 6,8%, igualando já o registo da Eslováquia.

Olhando para o mapa europeu, as diferenças são mais notórias face aos países vizinhos, já que no Sul da Europa todos os países apresentam taxas de desemprego bem acima da média da Zona Euro (8,2%). Em Portugal está já 1,4 pontos percentuais abaixo e em linha com o registado na União Europeia (6,8%).

As menores taxas de desemprego foram observadas na República Checa (2,3%), na Alemanha (3,4%) e na Polónia (3,5%), e as mais altas na Grécia (19,5%, em Maio) e em Espanha (15,1%).