Menos de 500 emigrantes candidataram-se a apoio financeiro do programa Regressar

O apoio financeiro faz parte do Programa Regressar e pode chegar a 6.536 euros e abranger as despesas relacionadas com o regresso dos emigrantes. A Ministra do Trabalho diz que é "importante continuar a divulgar" este programa.

Menos de 500 emigrantes portugueses candidataram-se ao apoio financeiro do Programa Regressar até outubro, segundo dados divulgados pelo Ministério do Trabalho esta terça-feira, 19 de novembro.

O apoio ao regresso de emigrantes a Portugal faz parte do Programa Regressar e atribui um apoio financeiro que pode chegar a 6.536 euros e que também abrange as despesas inerentes ao regresso a Portugal do candidato e dos seus familiares (viagens, transporte de bens e custos com o reconhecimento de qualificações em Portugal).