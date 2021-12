Novo apoio à contratação começa nos 5.300 euros. Como vai funcionar?

O Governo está a preparar um apoio de cerca de 5.318 euros para as empresas que contratem para os quadros. Em condições específicas pode chegar a 7.573 euros ou superar um total de 12 mil, nos casos em a devolução da TSU o permita. No entanto, o apoio é pago ao longo de dois anos e exige que as empresas mantenham o nível de emprego. Conheça as regras que o Governo propõe.

Novo apoio à contratação começa nos 5.300 euros. Como vai funcionar?









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Novo apoio à contratação começa nos 5.300 euros. Como vai funcionar? O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar