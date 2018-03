PCP diz que governo fez "aliança com PSD E CDS" para manter normas gravosas da lei laboral

"Estamos em absoluto desacordo com a decisão do governo de manter a caducidade da contratação coletiva, de não repor o principio do tratamento mais favorável ao trabalhador e de manter a existência de bancos de horas e de adaptabilidades dos horários de trabalho", frisou.



Rita Rato lamentou que o governo liderado por António Costa tenha optado por "fazer uma aliança" com o PSD e CDS.



"Só se desilude quem se ilude. Lamentamos que existindo disponibilidade da parte do PCP para repor e defender direitos dos trabalhadores, o PS opte por fazer uma aliança com o PSD e CDS, mantendo as normas mais gravosas da legislação laboral. Mais que desilusão, entendemos que é uma oportunidade que se perde relativamente à reposição dos direitos dos trabalhadores", concluiu.



A deputada garantiu que o PCP vai continuar a intervir na Assembleia da República, com a apresentação de propostas, no sentido de "revogar as normas mais gravosas" da legislação laboral".

