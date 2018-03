Lei laboral: as propostas e as reacções

O Governo admite negociar as propostas em concertação social, mas mais tarde terá de convencer uma maioria de deputados a viabilizá-las no Parlamento. A maioria dos parceiros não revela, para já, grande entusiasmo. Conheça as principais medidas e as primeiras reacções às propostas que o Governo apresentou aos parceiros sociais.