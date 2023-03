Portugal entre os países da OCDE onde desemprego mais subiu em janeiro

esempregados recuou para 33,2 milhões, mantendo-se próximo do mínimo histórico alcançado em julho de 2022. A taxa de desemprego nas mulheres caiu ligeiramente de 5,2% para 5,1%, ficando apenas 0,5 pontos percentuais acima da taxa dos homens, que se manteve quase inalterada em janeiro.

Na União Europeia, a taxa de desemprego manteve-se estável nos 6,1%. Na Zona Euro, a taxa de desemprego foi de 6,7%, com mais de metade dos países a registarem uma taxa de desemprego estável ou inferior à verificada no mês anterior. Já nos Estados Unidos, a taxa de desemprego recuou de 3,5% para 3,4% em janeiro.



Portugal foi, a par com a Lituânia e a Noruega, um dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) onde a taxa de desemprego mais subiu em janeiro. O aumento deu-se em contraciclo com o conjunto da OCDE, que viu a taxa de desemprego manter-se estável, pelo sétimo mês consecutivo, em 4,9%.Os dados comparativos da evolução do desemprego na OCDE, divulgados esta terça-feira, revelam que a taxa de desemprego em Portugal subiu três décimas em janeiro, de 6,8% para 7,1%. Esta foi a maior subida face ao mês anterior na OCDE, apenas igualada pela Lituânia (onde a taxa de desemprego passou de 6,1% para 6,4%) e pela Noruega (onde a subida foi de 3,4% para 3,7%).Em janeiro, a taxa de desemprego da OCDE manteve-se no nível mais baixo desde o início da série, em 2001 (4,9%). O número de dA taxa de desemprego manteve-se estável em 12 dos 38 países da OCDE, como foi o caso da Alemanha, Espanha, Reino Unido e, em termos agregados, na Zona Euro, União Europeia e no G7. A taxa de desemprego mais baixa foi registada em janeiro no Japão (2,4%), enquanto a vizinha Espanha continua a ter a taxa mais elevada entre os 38 países que integram a OCDE (13%).Por outro lado, a maior descida deu-se na Grécia, onde a taxa de desemprego passou de 12,4% para 10,8% em janeiro, sendo este o valor mais baixo desde dezembro de 2009. Seguiu-se a Turquia, com um recuo na taxa de 10,2% para 9,7%.