Nos custos com salários e remunerações estão incluídos, para além do vencimento mensal, todo o tipo de bónus e retribuições como o subsídio de alimentação.

Analisando os custos totais por hora trabalhada, ou seja, incluindo as despesas com impostos e contribuições a cargo do empregador, Portugal é o segundo país da União Europeia onde as empresas registam um aumento menor dos seus gastos (1,5%), apenas superado pela Bélgica (1,2%).



Tal acontece principalmente porque os impostos e as contribuições registaram uma queda homóloga de 0,1%, fruto do desagravamento fiscal no IRS do Orçamento do Estado para 2018.



Portugal é o sexto país da União Europeia onde os custos com salários e remunerações por hora trabalhada menos sobem. No terceiro trimestre deste ano, a subida foi de 1,9%, em termos homólogos, o que representa uma aceleração face aos 1,2% do segundo trimestre.Ainda assim, os salários sobem abaixo da média da Zona Euro (2,5%). Os dados foram publicados esta sexta-feira, 14 de Dezembro, pelo Eurostat.Este indicador é nominal, ou seja, não desconta o aumento dos preços (inflação) e, por isso, não atesta a evolução do poder de compra dos trabalhadores.No terceiro trimestre, houve cinco países da União Europeia onde os salários cresceram menos do que em Portugal: 1,4% na Holanda, 1,7% na Bélgica, Suécia e França e 1,8% em Itália. A maior variação foi registada pela Roménia (37,1%), seguida da Letónia (12,1%), da Hungria (11,3%) e da Lituânia (10%).