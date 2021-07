Procura estágio no estrangeiro? Inov Contacto abre vagas em setembro

O programa Inov Contacto, que permite aos jovens até aos 29 anos estagiarem no estrangeiro, vai abrir novas candidaturas no próximo dia 15 de setembro.





Vão estar disponíveis cerca de 200 estágios remunerados para qualquer área de formação, que arrancarão em janeiro de 2022 e que terão "os naturais ajustes ao contexto internacional desafiante e imprevisível".





A oportunidade está aberta a jovens até aos 29 anos que não estejam nem a trabalhar, nem a estudar à data do estágio. É necessária também uma formação superior em qualquer área, domínio do inglês e motivação para desenvolver uma carreira internacional, assim como disponibilidade para viver no exterior.





As candidaturas para as empresas que acolhem estagiários já estão a decorrer, informa ainda a organização do programa num comunicado enviado às redações.





O Inov Contacto já realizou cerca de 6.000 estágios, em quase 1300 entidades, e num total de mais de 80 países. Segundo os dados da AICEP, 47% dos jovens que integram o programa conseguem uma oferta de emprego à saída do estágio, sendo que a taxa de empregabilidade após seis meses é de 75%.



Já a taxa de satisfação dos estagiários e das empresas, pela adequação, estrutura, desempenho, contributo e enriquecimento de competências durante o estágio, é de 95%.





Este programa é promovido pela Aicep Portugal Global e cofinanciado pelo Programa Operacional Inclusão Social e Emprego (POISE), pelo Portugal 2020 e pela União Europeia.