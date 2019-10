Quantas horas se trabalha em cada país da Europa? Veja o mapa

A Função Pública voltou a ter um dos horários normais mais curtos da Europa, mas na negociação coletiva do privado os horários são dos mais longos. De uma forma geral, em Portugal trabalha-se mais. Compare no mapa os dados de Portugal com outros países europeus.

O horário normal de trabalho da Função Pública é em Portugal dos mais curtos da Europa, mas os períodos normais de trabalho estabelecidos no privado por negociação coletiva estão entre os mais longos, de acordo com um relatório publicado no início do mês pela Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho (Eurofound), que tem sede em Dublin.





O relatório "Working Time in 2017-2018" descreve alterações recentemente aprovadas em vários países: a Finlândia aumentou o horário normal em meia hora por semana, a República Checa garantiu um subsídio de três meses aos cuidadores informais e a Alemanha passou a permitir que as pessoas reduzam o horário de trabalho com a segurança de poderem voltar, até cinco anos mais tarde, ao seu horário normal.

No mapa em cima pode ver as horas de trabalho em cada país em três indicadores diferentes: Número de horas habitualmente trabalhadas em emprego principal; Horário normal negociado, em média, na contratação coletiva e horário da Função Pública; Horário normal da Função Pública