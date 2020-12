Quatro em cada cinco pessoas está a trabalhar no seu local de trabalho

no local habitual onde se encontrava antes da crise sanitária, percentagem que compara com 36% em abril.





diz estar em teletrabalho, quando há oito meses quase um quarto (23%) dizia estar a trabalhar a partir de casa.

O teletrabalho v oltou a ser obrigatório em novembro , nos casos em que as funções são compatíveis, mas apenas para os concelhos de risco elevado, muito elevado e extremo, o que abrange a maioria da população, mas não abrange todo o território nacional. Nas escolas, por outro lado, o ensino é agora presencial. Nos concelhos com um grau de risco inferior vigoram apenas as normas que garantem o teletrabalho por exemplo a um grupo mais restrito de pessoas, como os doentes crónicos.O inquérito também revela que um quarto (24%) das pessoas pertence a agregados que perderam rendimento face ao que recebia antes da crise sanitária, com 14% a indicar que perdeu 66% ou mais do rendimento que tinha. A maior fatia (69%) manteve-o.A maioria não espera perder o emprego no próximo ano (51%), embora 16% dos inquiridos estejam já a contar com isso.