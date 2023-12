– os resultados finais só serão conhecidos em abril –

A implementação da semana de trabalho de quatro diasbem como a frequência de. As conclusões são do relatório intermédio do projeto-piloto realizado em Portugal ao longo de seis meses, cujos resultados foram divulgados esta terça-feira.As conclusões do inquérito intermédiomostram que, entre os cerca de mil trabalhadores das 41 empresas que participaram neste projeto-piloto, verificou-se uma redução da frequência de sintomas relacionados com a saúde mental, como ansiedade, fadiga, depressão, tensão, solidão e insónia ou outros problemas de sono, "três meses após o início do projeto-piloto".O índice de ansiedade diminuiu em 21%, ao passo que a fadiga reduziu-se em 23%, a insónia e outros problemas de sono em 19%, os estados depressivos e tensão em 21% e a solidão em 14%. Mais de 85% dos trabalhadores tiveram uma melhoria em, pelo menos, um dos indicadores relacionados com a saúde mental.Além da melhoria em termos de bem-estar, verificou-se que os trabalhadores que participaram neste projeto-piloto conseguiram. Antes do projeto-piloto, 50,5% dos trabalhadores diziam que era difícil ou muito difícil a conciliação entre trabalho e família. Três meses depois do início da implementação deste projeto-piloto, essa percentagem reduziu-se para 9,5%.No que toca ao número de horas trabalhadas,. O número médio de horas semanais efetivamente trabalhadas passou a ser de 36,5, o que significou um redução de 11,3% face ao registado antes do início do projeto-piloto (40 horas semanais).No entanto, ao fim de três meses do projeto-piloto, 25% dos trabalhadores não tinha conseguido gozar do dia livre previsto (na maior parte das vezes, à sexta-feira) e 5% referiram que trabalhavam ainda mais de 50 horas por semana. Muitos admitiram ainda que acabavam por usar o dia livre para terminar tarefas pendentes.Os resultados intermédios mostram ainda que o valor que os trabalhadores atribuem ao trabalho também se alterou com a introdução da semana de quatro dias. Num cenário hipotético, cerca de 85% dos trabalhadores apenas mudaria para um novo emprego onde trabalhasse cinco dias por semana se pagassem "mais de 20% do que o seu salário atual". Já 14% não mudariam por nenhum valor.Os benefícios da semana de quatro dias refletiu-se também num, com a sua situação financeira, com as suas relações pessoais, com o uso do tempo livre e com o próprio trabalho". Entre isso destaca-se o facto de o número de trabalhadores que não faziam exercício físico caiu de 27% para 14,5%.A diminuição dos níveis de stress dos trabalhadores foi, aliás, a principal motivação apresentada pelas empresas para participarem neste projeto-piloto (31). Além disso, foram invocadas também outras razões como facilitar o recrutamento e contratação de trabalhadores (22), aumentar a qualidade do serviço (21), facilitar a retenção de trabalhadores e promover a inovação (ambas mencionadas por 20 empresas).Apesar de haver um "impacto enorme" na saúde mental dos trabalhadores, o coordenador do projeto-piloto Pedro Gomes sublinhou que "estes argumentos não podem ser usados para justificar uma implementação da semana de quatro dias por legislação". Porém, devem ser "encorajadas mais empresas a testar a semana de quatro dias, sobretudo grandes empresas".(notícia atualizada)