Só gestores de topo viram salário aumentar acima da inflação em 2022

Os representantes do poder legislativo e de órgãos executivos, dirigentes, diretores e gestores executivos foram a única classe profissional com um aumento salarial médio líquido acima da inflação no ano passado (9,6%), noticia, esta quinta-feira, o DN/Dinheiro Vivo. Segundo os cálculos do jornal, com base em dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), o grupo altamente qualificado em que se inserem médicos, professores ou investigadores progrediu apenas 1% a este nível em 2022.Segundo a definição oficial, o salário médio líquido é o "rendimento depois da dedução do imposto sobre o rendimento, das contribuições obrigatórias dos empregados para regimes de Segurança Social e das contribuições dos empregadores para a Segurança Social".