As mudanças nestes números refletem os efeitos da pandemia provocada pelo coronavírus (Covid-19) e os esforços para contê-la. O emprego caiu acentuadamente em todos os principais setores da indústria, com perdas de emprego particularmente pesadas nos setores de lazer", pode ler-se no comunicado divulgado pelo departamento do emprego dos Estados Unidos.



Apesar da grande subida em ambos os segmentos, os números ficam abaixo das espectativas. No caso da taxa de desemprego, o consenso de economistas questionados pela Bloomberg apontava para 16%, enquanto se previa um aumento de desempregados de 22 milhões em abril.



O confinamento decretado para conter a propagação do coronavírus pôs fim a uma década de crescimento de emprego nos Estados Unidos, onde a taxa de desemprego registou um mínimo de cinquenta anos em fevereiro deste ano, nos 3,5%.



A taxa de desemprego conheceu um máximo de 10% durante a crise financeira de 2008-09 e estima-se que tenha subido para 25% durante o período da Grande Depressão (1929-39).



A taxa de juros a dez anos dos Estados Unidos sobe por esta altura 2,6 pontos base para os 0,667%. O dólar conheceu uma queda repentina face ao euro de 0,16%, mas voltou a ganhar fôlego e aprecia agora 0,03%.



