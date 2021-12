Taxa de ofertas de emprego subiu para 2,6% na Zona Euro. Portugal abaixo da média

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A taxa de ofertas de emprego na Zona Euro atingiu os 2,6% no terceiro trimestre do ano, revelam os números divulgados esta quarta-feira pelo Eurostat, o gabinete de estatística da União Europeia. Esta taxa tem estado a subir desde o segundo trimestre de 2020, quando a pandemia chegou à Europa.

A taxa de ofertas de emprego está numa trajetória ascendente desde então: no primeiro trimestre deste ano atingiu os 2,1%, para no segundo subir para 2,3%. No terceiro trimestre de 2020, a taxa de ofertas de emprego na Zona Euro era de 1,7%.

Esta taxa já ultrapassou os níveis pré-pandemia, estando 0,4 pontos percentuais acima da taxa registada no terceiro trimestre de 2019.

Já no total da União Europeia, a taxa de ofertas de emprego atingiu os 2,4% no terceiro trimestre, acima dos 2,2% registados no trimestre anterior.

No que toca a setores de atividade, a taxa de ofertas de emprego é mais elevada nos serviços (2,9%), contra os 2,4% da indústria e construção.

A República Checa é o país da Zona Euro em que esta taxa é maior (5,1%), seguida pela Bélgica (4,7%) e pela Holanda (4,2%). Já em sentido contrário, as taxas mais baixas encontram-se na Grécia (0,7%), Bulgária e Espanha, ambas com 0,8%.

Portugal é o sexto país desta análise com a menor taxa no terceiro trimestre, situada nos 1,2%. Ainda assim, esta taxa aumentou em Portugal face ao trimestre anterior, quando se situava em 1%.

Em Portugal, o setor dos serviços tem uma taxa de 1,8%, que compara com a de 1,2% na indústria e construção no terceiro trimestre.