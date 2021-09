Ofertas de emprego sobem para 2,3% na zona euro no 2.º trimestre

Leia Também Portugal mais atrasado a recuperar PIB pré-covid

A taxa de ofertas de emprego aumentou no segundo trimestre para os 2,3% na zona euro e os 2,2% na União Europeia (UE), segundo divulga esta quinta-feira o Eurostat. No mesmo período, Portugal registou uma taxa de 1,0%, face aos 0,8% dos três meses anteriores.Na zona euro, a taxa de ofertas de emprego acelerou para os 2,3%, entre abril e junho, em relação aos 2,1% do primeiro trimestre do ano e aos 1,6% do trimestre homólogo.Na UE, os 2,2% comparam-se com os 2,0% do trimestre anterior e os 1,6% de ofertas de emprego do período homólogo.Entre os Estados-membros para os quais há dados disponíveis, as taxas de ofertas de emprego mais altas foram registadas na República Checa (4,9%), na Bélgica (4,2%) e nos País Baixos (3,8%), enquanto as mais baixas se observaram na Grécia (0,3% no primeiro trimestre), na Bulgária, em Espanha e na Roménia (0,8% cada).A zona euro registou, em julho, um excedente no comércio de mercadorias com o resto do mundo de 20,7 mil milhões de euros, um recuo face aos 26,8 mil milhões de euros do mês homólogo, indica o mesmo índice.De acordo com o serviço de estatísticas da UE, as exportações de bens da zona euro somaram, em julho, 206 mil milhões de euros, uma subida homóloga de 11,4%, e as importações atingiram os 185,3 mil milhões de euros, um avanço homólogo de 17,1%.Também a balança comercial externa de bens da UE viu o seu saldo positivo recuar para os 15,7 mil milhões de euros, contra 25,1 mil milhões de euros de julho de 2020.Na UE, as exportações de bens aumentaram 10,3%, para os 186,1 mil milhões de euros e as importações subiram 18,7%, totalizando os 170,4 mil milhões de euros.Por outro lado, as trocas comerciais entre os 19 países do euro totalizaram em julho os 179,7 mil milhões de euros, uma subida homóloga de 16,8%.Na UE, o comércio de mercadorias entre Estados-membros progrediu para os 277,7 mil milhões de euros, mais 15,8% do que em julho de 2020.