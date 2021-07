Teletrabalho: PS vai apresentar proposta para limitar impacto nas mulheres

Quando na semana passada foi ouvido no Parlamento, o secretário de Estado Adjunto e do Trabalho, Miguel Cabrita, sugeriu que os deputados considerem a necessidade de “tentar criar mecanismos de prevenção que impeçam que sejam as mulheres massivamente a tirar partido do teletrabalho”. Isto para impedir que a longo prazo os impactos na carreira “não sejam desigualmente distribuídos”.





