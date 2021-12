Teletrabalho será obrigatório a partir de 25 de dezembro

Leia Também Comércio volta a ter lotação reduzida de um pessoa por 5 m2

O Governo resolveu alargar o período de teletrabalho obrigatório, que começa às 00h00 no próximo sábado, 25 de dezembro, dia de Natal.Em novembro, o Governo tinha anunciado uma única "semana de contenção" , de 2 a 9 de janeiro, mas o período destinado a travar a escalada de contágios foi alargado para duas semanas.Durante os períodos em que o teletrabalho é obrigatório o trabalho à distância não depende de acordo do trabalhador ou do empregador, aplicando-se a todas as funções compatíveis.Até dia 24, o teletrabalho será apenas recomendado, tal como anunciado há cerca de um mês Durante o novo período de contenção, agora mais alargado, também encerram as creches e os ATL's, mas o Governo indica que os pais terão acesso ao chamado apoio extraordinário à família, um apoio que garante no mínimo 66% da remuneração base dos trabalhadores.À partida, as restrições acabam dia 10 mas o Governo fará uma reavaliação no dia 5 de janeiro, admitindo estendê-las Notícia atualizada às 18:12 com mais informação.