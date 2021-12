Comércio volta a ter lotação reduzida de um pessoa por 5 m2

Leia Também Discotecas e bares encerram entre 25 de dezembro e 9 de janeiro

Os estabelecimentos comerciais vão voltar a ter a lotação reduzida a partir do próximo dia 25 de dezembro. O Conselho de Ministros extraordinário desta terça-feira decidiu voltar a impôr a redução de lotação nos estabelecimentos comerciais para uma pessoa por cada cinco metros quadrados.A medida foi anunciada pelo primeiro-ministro, António Costa, e justificada com o agravamento da pandemia e a variante omicron. A lotação do comércio volta, assim, aos níveis que estiveram em vigor durante o ano passado e até meados de 2021.O objetivo da medida é "evitar os ajuntamentos que ocorrem muitas vezes na semana a seguir ao Natal para trocas de presentes", afirmou o primeiro-ministro."Este ainda não é o novo Natal normal das nossas vidas", sublinhou Costa, apelando à "contenção" dos portugueses no período festivo.