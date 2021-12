Trabalhadores da central do Pego já podem candidatar-se a compensação do Fundo Ambiental

Leia Também Governo prorroga prazo de entrega de propostas para a Central do Pego por 3 meses

O Governo indica ainda que estão em curso o "Procedimento concursal para a atribuição de reserva de capacidade de injeção na rede elétrica de serviço público do Pego" e o "Aviso para a submissão de propostas de investimento para a diversificação económica para uma transição justa no Médio Tejo", que "contribuirão para gerar novos empregos no território em apreço".

A partir desta sexta-feira, os trabalhadores afetados pelo encerramento da Central Termoelétrica do Pego podem candidatar-se aos apoios atribuídos pelo Fundo Ambiental. A compensão visa a manutenção dos rendimentos dos trabalhadores afetados e irá corresponder ao salário médio que recebiam antes do encerramento da central."O Fundo Ambiental abriu a fase de candidaturas ao mecanismo de compensação para uma transição justa, uma das medidas anunciadas a 30 de novembro, quando se assinalou o encerramento da Central Termoelétrica do Pego", anunciou o Ministério do Ambiente e da Ação Climática, em comunicado enviado à comunicação social.O Ministério tutelado por João Matos Fernandes sublinha que a compensação atribuída pelo Fundo Ambiental "será correspondente ao valor médio anual do vencimento líquido" e irá incluir ainda o pagamento de subsídios de férias e de Natal aos trabalhadores visados pelo encerramento da central no final de novembro.Para terem acesso a este apoio do Fundo Ambiental, que conta com uma dotação máxima deos trabalhadores devem cumprir, no entanto, "as condições estabelecidas no respetivo regulamento, incluindo a frequência de formação que lhes seja destinada pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional". regulamento do mecanismo de compensação determina que os candidatos devem cAs candidaturas devem ser apresentadas através do preenchimento do formulário disponível no site do Fundo Ambiental , até ao dia 30 de novembro de 2022.