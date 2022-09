UGT quer recuperar subida do pagamento das horas extras

As exigências da UGT para a viabilização de um acordo tripartido só ficarão claras quando na quinta-feira a central sindical apresentar a sua política reivindicativa. É certo, contudo, que o secretário-geral quer recuperar a discussão sobre o aumento do custo das horas extraordinárias, que caiu da chamada “agenda do trabalho digno” com a promessa de agora regressar.





