António Costa: teletrabalho obrigatório "mantém-se até ao final do ano"

23h59 desta sexta-feira, dia 30 de abril,

é obrigatória a adoção do regime de teletrabalho, independentemente do vínculo laboral", "sempre que este seja compatível com a atividade desempenhada e o trabalhador disponha de condições para a exercer, sem necessidade de acordo das partes".



O primeiro-ministro anunciou esta quinta-feira que o teletrabalho se vai manter. António Costa afirmou mesmo que a obrigatoriedade do teletrabalho se mantém até ao final do ano."A obrigatoriedade do teletrabalho mantém-se até ao final do ano", disse o primeiro-ministro, numa breve resposta a uma pergunta sobre o assunto.A possibilidade de manter o teletrabalho obrigatório por mais quinze dias tinha sido admitida pelo Governo esta quarta-feira numa reunião de concertação social, tal como o Negócios noticiou No entanto, o que se esperava, tendo até em conta as explicações do Ministério do Trabalho (MTSSS), tanto à imprensa como aos parceiros sociais, era no entanto que o nos próximos tempos o teletrabalho fosse levantado a nível nacional, e se mantivesse obrigatório até ao final do ano apenas nos concelhos de maior risco.As regras que vigoram desde meados de janeiro, quando o Governo decidiu o segundo grande confinamento, e que foram renovadas até às estabelecem que "