UGT diz que regulamentação do teletrabalho não deve ser feita no contexto atual

Leia Também Teletrabalho obrigatório em todo o país até 16 de maio

Leia Também PSD também quer despesas do teletrabalho definidas por acordo

Leia Também Área Metropolitana de Lisboa contabiliza quase metade da população em teletrabalho do país

Leia Também Teletrabalho: PS quer obrigar empregador a justificar recusa por escrito e pagar equipamentos

O secretário-geral da UGT, Carlos Silva, defendeu este sábado, 1 de maio, que a regulamentação do teletrabalho não deve ser feita no atual momento "atípico e de incerteza" que se vive devido à pandemia de covid-19.No encerramento de uma conferência da central sindical para comemorar o 1.º de Maio, na sede da UGT, na Ameixoeira, Lisboa, e que foi transmitida em direto online, Carlos Silva disse que a UGT "não se exime à discussão" sobre o teletrabalho, mas sublinhou que "uma intervenção legislativa nesta matéria, num momento atípico e de incerteza, deverá esperar por outra oportunidade, onde a poeira dos dias assente e permita uma reflexão mais clarividente".Por outro lado, o líder sindical afirmou que "se o Parlamento quer legislar [sobre o teletrabalho], pois que o faça, obrigando as empresas a cumprir com o que já está no Código do Trabalho, desde 2003, sobre pagamento do subsídio de refeição, que muitas empresas se recusam a aplicar" e que legisle para que seja assegurado o pagamento das despesas com a energia ou telecomunicações.Na sua intervenção, o secretário-geral da UGT considerou ainda que o Estado "cumpriu o seu dever" com os apoios criados no âmbito da pandemia e garantiu que a central sindical vai insistir para que se mantenham até à recuperação económica."O Estado cumpriu o seu dever, ao encontrar os mecanismos financeiros que permitiram atenuar, ao longo do último ano, os efeitos nocivos desta crise sanitária, que acabou por provocar uma crise económica e social, ainda de contornos incertos no futuro imediato", afirmou o líder sindical.Segundo acrescentou, a UGT vai continuar a exigir a "continuidade dos apoios às empresas para pagamento de salários aos seus trabalhadores, enquanto a retoma da economia não acontece na sua plenitude e normalidade".Carlos Silva afirmou que a central sindical vai insistir no apoio "a mais de 86.000 famílias que têm moratórias pendentes no crédito à habitação, que terminam em setembro próximo, e a que urge encontrar uma solução que seja socialmente justa e solidária"."Rejeitamos os despejos selvagens de quaisquer famílias que não consigam cumprir com as suas obrigações contratuais ou fiscais", sublinhou o secretário-geral da UGT, defendendo que cabe ao Estado encontrar uma solução em diálogo com os parceiros sociais.O líder da UGT criticou ainda a postura do Governo nos processos de reestruturação da TAP e do banco Santander, questionado se o Executivo "nada tem a dizer" sobre "uma caça sem quartel na escolha de quem vai para o olho da rua".Sobre o aumento do salário mínimo nacional, indicou que "é um imperativo ético nacional, mas também económico e social" e disse que a central sindical apoia "a implementação de um salário mínimo adequado nos 27 estados-membros"Quanto aos "quase 50 mil milhões de euros que virão da União Europeia nos próximos seis anos", Carlos Silva disse que "impõe-se um rigoroso escrutínio e fiscalização na atribuição e uso dos fundos pelas empresas"."Neste particular, a UGT exige que o Governo possa dar uma nova dinamização à negociação coletiva, exigindo a todas as empresas que recorram à contratação pública que estejam abrangidas pela contratação coletiva", acrescentou.A UGT decidiu assinalar o Dia do Trabalhador com uma conferência sobre os desafios da negociação coletiva e não nas ruas (como fez a CGTP) devido à pandemia de covid-19. Entre os oradores da conferência estiveram os ex-ministros do Trabalho José Vieira da Silva e Paulo Pedroso.