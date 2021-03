Das plataformas digitais ao teletrabalho: as 21 propostas do Governo

1. Desenvolver uma agenda que inclua os temas da precariedade, negociação coletiva, formação e proteção social;



2. Apostar em áreas estratégicas e com potencial de crescimento do emprego, ligadas à digitalização e à tecnologia, à transição climática e energética, à internacionalização da economia portuguesa, ou aos cuidados à saúde;





3. Aprofundar a regulação do teletrabalho, salvaguardando os princípios gerais doentre empregador e trabalhador e de ques para os trabalhadores, e apostando em particular em4. Efetivar e regular oou desligamento profissional;5.Criar medidas que garantam que o teletrabalho6. Regular o trabalho em, criando uma presunção de laboralidade para estes trabalhadores e um sistema contributivo e fiscal adaptado a esta realidade;7.Posicionar Portugal como um país para, criando um enquadramento fiscal e um sistema de acesso à proteção social específico bem como uma rede nacional de espaços de co-working;8.Regulamentar ae de inteligência artificial na distribuição de tarefas, organização do trabalho, avaliação de desempenho e progressão, de forma a evitar discriminações;9.Alargar ase de literacia de dados relacionadas com a inteligência artificial e novas tecnologias;10.Promover a utilização de ferramentas depor parte da administração pública;11.a prática do "employment background check", evitando que a avaliação do candidato a emprego seja feita com recurso a dados pessoais do próprio que não têm relação com o trabalho.12.Criar uma figura próxima do e13.Alargar as situações em que o trabalhador, em modalidade de teletrabalho total ou parcial, seja no âmbito da promoção da conciliação entre trabalho e vida pessoal e familiar, seja no caso de trabalhador com deficiência ou incapacidade;14.Reforçar osdo gozo de licenças parentais e criar mecanismos de licença a tempo parcial;15.Permitir, em sede de negociação coletiva, modelos de trabalho que integrem também, além das horas de trabalho;16.Adequar o sistema de segurança social às novas formas de prestar trabalho, promovendo o, com acesso a proteção de níveis adequados e respeito pelos prazos do sistema previdencial, e implementando uma reforma digital da segurança social;17.Alargar a ca novas categorias de trabalhadores, como trabalhadores em regime de outsourcing e trabalhadores independentes economicamente dependentes;18.Alargar a cobertura da negociação coletiva através de, financiamento comunitário e acesso a concursos do Estado para quem tenha concontratação coletiva recente:19. Reforço da, e em particular da formação contínua, em articulação com os parceiros sociais e a aposta em planos específicos para áreas estratégicas como o digital, a transição energética, a internacionalização ou os serviços sociais e cuidados de saúde;20. Desenvolver um sistema deassociadas à formação e qualificação dos trabalhadores;21. Reforçar as competências e anos domínios das áreas digitais e do uso de dados, promovendo a interconexão de dados e o uso inteligência artificial;