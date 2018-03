Precariedade no privado é a mais alta em década e meia

Um terço dos trabalhadores do sector privado tem contratos não permanentes, segundo dados dos quadros de pessoal. É o nível mais alto em década e meia, de acordo com um estudo que é hoje apresentado.

O Bloco de Esquerda interpela hoje o Governo sobre os atrasos no programa de integração de precários do Estado. Dados sugerem que a precariedade é (ainda) mais elevada no sector privado.