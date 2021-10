PS e BE querem acelerar votações da lei que alarga teletrabalho

Os deputados vão tentar acelerar as votações sobre o diploma do teletrabalho antes da dissolução do Parlamento anunciada pelo Presidente da República.



Na sequência da reunião da conferência de líderes desta quinta-feira, foi agendada a votação indiciária dos diplomas em grupo de trabalho para a próxima terça-feira, dia 2.





"A presidente do grupo parlamentar do PS", Ana Catarina Mendes, "manifestou a vontade de continuar a avançar com o processo legislativo para a regulação do regime do teletrabalho", disse ao Negócios o deputado do PS Nuno Sá, coordenador do grupo de trabalho que tem vindo a discutir o assunto. "O teletrabalho é uma matéria importante, o projeto reforça direitos, e havendo oportunidade de concluir o processo o PS não quer desperdiçá-la", acrescenta.



Estas votações indiciárias em grupo de trabalho, previstas para dia 2, terão de ser depois confirmadas em comissão, para que o diploma possa subir a plenário para a votação final global.





"Em tese, se concluirmos a votação na terça-feira de manhã poderia haver agendamento para votação indiciária na comissão na quarta-feira, se os grupos parlamentares estiverem de acordo. Depois seria agendado para plenário."





"Da parte do PS o objetivo é avançar com o processo antes de eventualmente se concretizar a hipótese de a Assembleia da República ser dissolvida". E há tempo até à votação final? "Eu admito que sim, do ponto de vista da possibilidade admito que haja tempo", diz o deputado.





Também José Soeiro, deputado do Bloco de Esquerda, considera que "não há nenhuma razão para que o diploma do teletrabalho não possa ser aprovado entretanto". "O Parlamento continua em funcionamento e há plenários marcados para a semana", justifica.



O Presidente da República anunciou que num cenário de chumbo do Orçamento do Estado irá dissolver a Assembleia da República, mas o calendário ainda não é público.

A regulação do teletrabalho está a ser debatida no Parlamento desde maio. Os deputados tinham combinado fechar as votações antes das autárquicas, o que acabou por não acontecer. Na sequência desse atraso ficou então combinado que a votação se faria depois do orçamento do Estado, que acabou por ser chumbado na generalidade.





PS e BE de acordo em várias matérias



Quando apresentaram as propostas de alterações aos seus próprios projetos, o PS e o BE aproximaram-se em vários aspetos: é o caso da obrigatoriedade de pagamento de despesas sem necessidade de acordo, do alargamento do chamado "direito a desligar" a todos os trabalhadores e do esquema rotativo de teletrabalho para pais com filhos pequenos.



Em causa está o alargamento do direito a teletrabalho a pais com filhos de entre 4 e oito anos, em linha com uma diretiva comunitária. Embora não concordem com o limiar de idade (o BE propõe 12 anos) os dois partidos apresentaram propostas absolutamente semelhantes sobre a forma de concretizar a partilha.



Os dois partidos não concordam, no entanto, na consagração expressa do subsídio de refeição.