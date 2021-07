Sobem para 45 os concelhos com teletrabalho obrigatório, incluindo o Porto

Primeiro foram quatro, depois passaram para dez, na semana passada para 28. Passarão a ser agora 45 os concelhos onde o risco é considerado e o teletrabalho é obrigatório para todas as funções compatíveis, sem necessidade de acordo.





Isto de acordo com as regras definidas pelo Governo, que determinam que sempre que nos concelhos que, em duas avaliações consecutivas, registem uma taxa de incidência superior a 120 casos por cem mil habitantes nos últimos 14 dias (ou 240 nos de baixa densidade) se aplique o "teletrabalho obrigatório, sempre que as funções o permitam".



No Conselho de Ministros desta quinta-feira a lista foi atualizada:





Albufeira

Almada

Amadora

Barreiro

Cascais

Constância

Lisboa

Loulé

Loures

Mafra

Mira

Moita

Odivelas

Oeiras

Olhão

Seixal

Sesimbra

Sintra

Sobral de Monte Agraço

Alcochete

Alenquer

Arruda dos Vinhos

Avis

Braga

Castelo de Vide

Faro

Grândola

Lagoa

Lagos

Montijo

Odemira

Palmela

Paredes de Coura

Portimão

Porto

Rio Maior

Santarém

São Brás de Alportel

Sardoal

Setúbal

Silves

Sines

Sousel

Torres Vedras

Vila Franca de Xira