Teletrabalho obrigatório apenas nos quatro concelhos que não avançam

A partir de segunda-feira, 14 de junho, o teletrabalho deixa de ser obrigatório, sempre que as funções o permitam, em todo o território continental, com exceção dos quatro concelhos que não vão avançar para a nova fase de desconfinamento, anunciou esta quarta-feira a ministra da Presidência.Na conferência de imprensa após a reunião do Conselho de Ministros, Mariana Vieira da Silva, indicou que apenas nos concelhos de Braga, Lisboa, Odemira e Vale de Cambra o teletrabalho permanecerá obrigatório.Estas regras, frisou, aplicam-se até dia 27 de junho, mantendo-se o acompanhamento próximo da situação epidemiológica.A ministra detalhou que, quanto ao teletrabalho, "ele tem por referência o local da empresa, que, por estar num concelho onde a incidência ainda é elevada, deve manter os seus trabalhadores em teletrabalho".