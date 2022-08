Famílias com trabalhadores em part-time são das mais expostas à pobreza na Europa

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

As famílias portuguesas cujos elementos têm uma intensidade de trabalho média são das mais expostas ao risco de pobreza, segundo dados do Eurostat divulgados no início deste mês de agosto. De acordo com a informação do gabinete de estatística da União Europeia, 34,6% das famílias com prevalência do trabalho a meio tempo encontravam-se em risco de pobreza. Numa situação pior só a Roménia, com ...