Salários acima de 3 mil euros abrangem duas vezes mais homens do que mulheres

De acordo com a informação atualizada no início do mês, em outubro existiam 98 mil pessoas do sexo masculino com um salário base igual ou superior a 3 mil euros, o que compara com as 46 mil pessoas do sexo feminino que estão na mesma situação.

