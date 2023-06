Trabalhadores que mudaram de emprego subiram salário em 13%

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os 170 mil trabalhadores que mudaram de posto de trabalho entre outubro passado e março deste ano subiram o salário - em média - em 13%, ou 150 euros, de acordo com os dados apresentados pelo Governo aos parceiros sociais.





Destes 52 mil serão jovens que receberam em média aumentos de 16% (ou 160 euros), de acordo do documento que cita cálculos do Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) a partir das declarações mensais de remunerações à Segurança Social, divulgado esta quarta-feira.



O documento volta a referir dados já anunciados pela ministra: de uma forma geral, até abril, os salários declarados estão a crescer cerca de 8% face ao ano passado, ao mesmo tempo que o emprego declarado sobe 5% (mais 180 mil trabalhadores).



Os aumentos são mais expressivos nos setores das atividades dos organismos internacionais (13%), da eletricidade, gás ou água (12%), ou do alojamento e restauração (10%).



E são menos expressivos nas atividades financeiras e de seguros (4,3%), atividades artísticas (4,8%) ou agricultura e pesca (4,8%)





Menos 80 mil a receber o mínimo



Os dados surgem num documento onde o Governo também diz que em março havia menos 80 mil pessoas a receber o salário mínimo, embora não revele o número total de abrangidos.





O documento explica que o salário mínimo subiu 7,8% em janeiro, para 760 euros.





Como já tem sido referido, a subida fica alinhada com a inflação média de doze meses até dezembro (7,8%) o que significa que não houve ganhos de poder de compra.





O documento do Governo nota ainda que o número de pessoas a receber o mínimo corresponde agora a 22,4% dos trabalhadores por conta de outrem, com o peso a cair face aos 24,6% registados um ano antes.