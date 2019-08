A búlgara ficou com o lugar de Mário Centeno no FMI

Kristalina Georgieva vai ser a candidata da Europa à liderança do FMI. A búlgara, de 65 anos, acabou por ser a escolhida depois da desistência do candidato finalista, o holandês e ex-presidente do Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem.