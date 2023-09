A solução do chefe do Governo austríaco para as famílias pobres: “Paguem McDonald’s aos filhos”

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Cerca de 230 anos depois da morte de uma austríaca que se tornou princesa em França, um seu conterrâneo praticamente reproduz a famosa citação da mulher do rei Luís XVI como solução para as famílias pobres do seu país.

Como Maria Antonieta a divagar sobre brioches, quando soube que os pobres de França não tinham pão para comer, o chanceler austríaco aconselha os pais de famílias pobres a darem hambúrgueres do McDonald’s aos filhos.

"Então, o que é que significa quando se diz que uma criança não consegue ter uma refeição quente na Áustria? Sabem qual é a refeição quente mais barata na Áustria? Não é saudável, mas é barato: um hambúrguer do McDonald's — custa 1,40 euros, se comprarem batatas fritas são 3,50 euros. Não me digam, com seriedade, que vivemos num país onde os pais não conseguem pagar esta refeição aos seus filhos", afirmou Karl Nehammer.

As afirmações do chefe do Governo austríaco surgem num vídeo, originalmente gravado em julho passado, publicado agora nas redes sociais e que está a gerar bastante polémica.

O presidente da Caritas Áustria, Michael Landau, criticou Karl Nehammer pelos seus comentários, considerando que apesar de os austríacos terem "tirado a sorte grande na lotaria do local de nascimento", ainda há pessoas que passam fome e frio, considerando que qualquer um que diga o contrário "não tem qualquer ideia sobre a realidade da população".

"O nosso trabalho como políticos é prestar atenção àqueles que estão passando por momentos mais difíceis na vida. Eles merecem nosso respeito, solidariedade e apoio, em vez de escárnio", afirmou Ewa Ernst-Dziedzic , porta-voz para os direitos humanos dos Verdes, parceira de coligação de Nehammer no Governo.

Filmado durante um evento de vinhos e queijos em Salsburgo, sem hambúrgueres à vista, Karl Nehammer também criticou as mulheres que trabalham a tempo parcial na Áustria quando não têm responsabilidades de cuidados infantis. "Se não tenho dinheiro suficiente, trabalho mais", defendeu.

"Nehammer tem que pedir desculpas às mulheres. Quem faz a maior parte do trabalho não remunerado neste país?", atirou a social-democrata Eva-Maria Holzleitner.

Mas Nehammer não pediu desculpas, nem relativamente aos hambúrgueres nem ao trabalho parcial das mulheres. Pelo contrário, reiterou tudo: "Mantenho a ideia de que o desempenho deve ser recompensado e mantenho o facto de que os pais têm o dever de cuidar dos seus filhos."