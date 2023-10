Banco Mundial faz parceria para garantir até 380 mil milhões de euros aos países pobres

Cerca de uma dezena de bancos multilaterais de desenvolvimento assinaram hoje um acordo para garantir mais 300 a 400 mil milhões de dólares para as economias mais frágeis na próxima década.

"O Banco Mundial está a potenciar a colaboração com nove bancos multilaterais de desenvolvimento para acelerar a implementação de soluções que podem mudar a vida das pessoas nos países em desenvolvimento", lê-se num comunicado distribuído hoje durante os Encontros Anuais do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, no que promete dar mais escala ao financiamento para o desenvolvimento.

"As medidas já implementadas ou em análise pelos bancos podem garantir 300 a 400 mil milhões de dólares [285 a 380 mil milhões de euros] de capacidade acrescida de financiamento durante a próxima década", diz o comunicado, salientando que "o potencial do aprofundamento das parcerias para criar impacto é enorme".

As áreas em que os bancos acordaram aumentar a colaboração para garantir mais resultados são o aumento da capacidade de financiamento através de inovações financeiras, o reforço do esforço coletivo sobre o clima, o fortalecimento da cooperação nos países e o aprofundamento do envolvimento com o setor privado, para mobilizar mais capital.

"Este novo acordo surge numa altura em que o Banco Mundial apresenta um renovado empenho nas parcerias, fortalecendo os esforços para um envolvimento com o setor privado, sociedade civil, outras instituições multilaterais e entidades filantrópicas", acrescenta-se ainda no comunicado.

Os bancos que assinaram o acordo com o Banco Mundial foram o Banco Africano de Desenvolvimento, o Banco Asiático de Desenvolvimento, o Banco Asiático de Investimento em Infraestruturas, o Banco de Desenvolvimento do Conselho da Europa, o Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento, o Banco Europeu de Investimento, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Banco Islâmico de Desenvolvimento e o Novo Banco de Desenvolvimento.