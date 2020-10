Aldeia italiana vai pagar para receber novos moradores e empreendedores

Santo Stefano di Sessanio, uma aldeia italiana situada no cimo de uma colina, está a oferecer prémios monetários a novos residentes que se queiram mudar para o seu território. Quem se aventurar por terras italianas pode receber até 40 mil euros pela mudança.





A pitoresca aldeia da região de Abruzzo, no sudeste de Itália, divulgou os detalhes do projeto na semana passada. Tendo atualmente 115 moradores, 41 com mais de 65 anos e somente 13 com menos de 20, Santo Stefano procura com esta medida dar uma nova vida ao seu território e renovar-se, de acordo com um comunicado divulgado pelo município.





A autarquia local realçou que era "essencial fazer algo para garantir um desenvolvimento sustentável e duradouro do território", segundo o comunicado citado pela CNBC.





A iniciativa de angariação de novos residentes incluía inicialmente a oferta de uma bolsa máxima de 8 mil euros anuais, durante três anos. Todavia, a oferta estendeu-se, sendo que existe agora uma segunda bolsa de 20 mil euros para os moradores com vontade de empreender.





O concelho fornece, a quem queira montar um negócio, um espaço com uma renda irrisória. Contudo, para se poderem candidatar os residentes têm de ter entre 18 e 40 anos.





Os candidatos podem ser provenientes de Itália, mas não de regiões com menos de 2 mil pessoas. Podem pertencer, ou não, à União Europeia - caso não pertençam, precisam de ter uma autorização de residência emitida por um período indefinido.





Quem embarcar nesta aventura terá de viver pelo menos cinco anos na aldeia de Santo Stefano e, se possível, dinamizar um negócio nas áreas do turismo, desporto, cultura, marketing ou alimentação. As candidaturas terminam já no dia 15 de novembro, segundo o município da região.