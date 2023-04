Alemanha escapa por pouco à recessão em 2023. Inflação resiste

Arranque do ano melhor do que o esperado explica desempenho mais positivo. Inflação terá um ligeiro recuo ao longo do ano.



Christian Mang Paulo Ribeiro Pinto paulopinto@negocios.pt 05 de Abril de 2023 às 22:36







Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante A Alemanha deverá conseguir evitar a recessão este ano, segundo as previsões divulgadas esta quarta-feira pelos principais institutos germânicos que fazem projeções para a maior economia europeia. E tudo por causa de um melhor desempenho no arranque de 2023.



... ... Saber mais Alemanha PIB UE Ifo

Alemanha escapa por pouco à recessão em 2023. Inflação resiste









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Alemanha escapa por pouco à recessão em 2023. Inflação resiste O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar