Alemanha vai conceder crédito ilimitado às empresas e promete "usar todas as armas" para conter vírus

Peter Altmaier, disse que a Alemanha tinha uma "almofada" orçamental de 500 mil milhões de euros disponível para mitigar os efeitos da covid-19, pondo a hipótese de o país assumir dívidas extra, se necessário. O político disse mesmo que "n

Na mesma conferência de imprensa, o ministro da Economia do país,enhuma empresa saudável deve falir por causa do vírus e nenhum trabalho deve ser perdido".O impacto do coronavírus está a ser notado na Alemanha, numa altura em que o país regista 3.116 casos infetados com o vírus covid-19 (46 deles já recuperados) e seis mortes.Esta tem sido a toada seguida também pelos maiores bancos centrais do mundo . O Banco do Japão anunciou a compra de 200 mil milhões de ienes (cerca de 1,7 mil milhões de euros) de obrigações numa operação não programada, enquanto o banco central da Austrália aumentou em 8,8 mil milhões de dólares australianos (cerca de 5 mil milhões de euros) as suas operações de recompra.

A Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed) começou por anunciar um corte de emergência na sua taxa de juro diretora de 50 pontos base para um intervalo de entre 1,25% e 1,50%. Ontem voltou à ação e anunciou uma injeção de mais de 1,5 biliões de dólares no mercado para "aliviar temporariamente as inusitadas disrupções nos mercados obrigacionistas".



Também o Banco Central Europeu (BCE) avançou com algumas medidas para conter o impacto do coronavírus na economia da região, apesar de ter desiludido os mercados, que aguardavam um corte na taxa de juros dos depósitos - que já se encontram num patamar negativo (-0,50%).