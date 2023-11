Antigo PM britânico David Cameron regressa ao Governo como MNE

O antigo primeiro-ministro britânico David Cameron vai regressar ao Governo como ministro dos Negócios Estrangeiros, na sequência de uma remodelação governativa.



A nomeação, que foi recebida como "surpresa" e até "choque", de acordo com os media britânicos, acontece depois de o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, ter afastado, esta segunda-feira, Suella Braverman do cargo de ministra do Interior. Para a substituir foi escolhido James Cleverly que, por sua vez, tinha a chefia da diplomacia britânica.





Suella Braverman foi demitida dias depois de ter escrito um artigo no Times considerado "explosivo", em que criticava "as turbas pró-Palestina" e acusava a polícia de ter "dois pesos e duas medidas".Ficou assim aberta a vaga para a entrada de David Cameron que estava fora da política desde que deixou o número 10 de Downing Street, em 2016, depois do referendo do "Brexit"."Embora tenha estado afastado da linha da frente da política nos últimos sete anos, espero que a minha experiência - como líder conservador por 11 anos e como primeiro-ministro por seis - me ajude a ajudar o primeiro-ministro", escreveu, num "post" na rede social X (antigo Twitter).Apesar de reconhecer que pode ter "discordado de algumas decisões individuais" por parte de Rishi Sunak, David Cameron apontou que o primeiro-ministro é um líder "forte e capaz".