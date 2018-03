Rajoy aprova orçamento para 2018, ainda sem apoios assegurados

Com meio ano de atraso, o governo de Mariano Rajoy aprova esta terça-feira, 27 de Março, o orçamento do Estado para 2018. O documento é um dos que mais abre os cordões à bolsa desde a crise financeira, mas, ainda assim, não tem garantidos os apoios necessários à sua viabilização.

A tensão política na Catalunha e a falta de maioria no Congresso atrasou o calendário orçamental em Espanha, de tal modo que, só esta terça-feira 27 de Março, é que Mariano Rajoy se prepara para aprovar a proposta de orçamento do Estado para 2018. Segundo as contas do jornal Expansión, trata-se do orçamento mais expansionista desde a crise e desde que Rajoy chegou ao poder, mas, ainda assim, não há garantias de que passe no Congresso.





O mapa orçamental para este ano prevê uma subida da autorização de despesa do Estado espanhol em 1,3% face a 2017 (de 118.337 milhões para os 119.834 milhões de euros), mantendo, contudo, a trajectória acordada com a Comissão Europeia para as contas públicas, e que prevê que o défice não ultrapasse os 2,2% do PIB este ano.





O Governo negociou com os Ciudadanos (o único partido que até agora se mostrou disponível para apoiar o orçamento) uma descida do IRPF (o equivalente ao nosso IRS) no valor de 2 mil milhões de euros, que beneficiará cerca de 2,5 milhões de contribuintes, descreve o Expansión.