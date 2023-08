Ben Wallace confirma demissão. Grant Shapps é o próximo ministro da Defesa britânico

O ministro da Defesa britânico, Ben Wallace, que se demitiu formalmente esta quinta-feira, efetivando a decisão de abandonar o cargo anunciada recentemente, vai ser substituído por Grant Shapps.Ben Wallace, de 53 anos, tinha anunciado, no mês passado, que queria sair depois de quatro anos no cargo e que iria deixar de ser deputado nas próximas eleições para procurar novas oportunidades".Citado pela imprensa britânica, o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, elogiou a "visão estratégica" de Ben Wallace nomeadamente em lidar com o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, no contexto da guerra na Ucrânia, apontando ainda que desempenhou um papel fundamental na retirada do Afeganistão.Com a renúncia esperada, o líder do executivo britânico foi rápido a designar o sucessor, escolhendo Grant Shapps, que era até aqui ministro da segurança energética. Entre outros, antes, tinha sido ministro do Interior (durante seis dias durante o curto consulado de Liz Truss) e também dos Transportes."Sinto-me honrado por ter designado ministro da Defesa por Rishi Sunak. Gostaria de prestar homenagem ao enorme contributo que Ben Wallace deu para a defesa do Reino Unido e para a segurança global ao longo dos últimos quatro anos", escreveu Grant Shapps na rede social X (antigo Twitter).Wallace anunciou a saída na sequência de uma polémica na cimeira da NATO em Vilnius, em julho, em que afirmou que o Reino Unido não era um serviço de entrega de armas da Amazon para a Ucrânia e instou Kiev a ser sensato e a "demonstrar gratidão" aos seus apoiantes pelas doações.