Brexit: acordo de transição não evita transferência das empresas para fora do Reino Unido

Os atrasos no acordo de transição da saída do Reino Unido da União Europeia fazem com que seja tarde demais para evitar que algumas empresas transfiram os seus negócios para fora do território britânico.

Após semanas de complexas negociações, a UE e o Reino Unido chegaram a um amplo acordo sobre o período de transição que vai enquadrar as relações entre os dois blocos depois de concretizado o Brexit. Contudo, os atrasos neste acordo causaram danos aparentemente irreparáveis.



O anúnciou do acordo foi feito esta segunda-feira, 19 de Março, mas não conseguiu impedir que algumas empresas desloquem os seus negócios para fora do país britânico. Quase uma em cada sete empresas da UE com fornecedores no Reino Unido já transferiu alguns dos seus negócios para fora do país, de acordo com o Chartered Institute of Procurement & Supply, citado na Bloomberg.





No mesmo sentido, quase um terço das empresas do Reino Unido com fornecedores na União Europeia aumentaram os preços depois de ser conhecida oficialmente a saída do país britânico do bloco europeu.





As empresas só receberam notícias sobre um acordo preliminar relativo ao acordo de transição segunda-feira passada, tendo já activado planos de contingência para garantir que não seriam surpreendidas pelo Brexit. Este processo de transição vai manter o Reino Unido a operar segundo as normas actuais da União Europeia até ao final de 2020, de modo a dar às empresas e ao governo tempo para se adaptarem à saída do Reino Unido da UE. No entanto, assim que a saída ocorra, prevista para Março de 2019, deixa de ter qualquer direito de voto sobre decisões da UE, segundo a Bloomberg.