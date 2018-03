Mercado laboral britânico vai desacelerar 75% com o Brexit

O alerta é dado pela consultora de recursos humanos Mercer, que atribui este cenário à queda na imigração devido ao Brexit e ao envelhecimento da população.

O relatório estima que a população activa irá aumentar em 820 mil (2,4%) até 2025, um ritmo 75% inferior à média de 9% registada na década terminada em 2015.

Desta forma, sublinha a Mercer, a população total crescerá a um ritmo superior do que a população empregada pela primeira vez em meio século.

Em 2025 o número de residentes com mais de 65 anos aumentará em dois milhões, o que exigiria 710 mil novos empregos nos sectores da saúde e cuidados sociais. Assim, se estes empregos forem criados, haveria apenas 110 mil trabalhadores para responder às necessidades do resto da economia.

A Mercer assinala também que a estrutura etária na população activa mudará significativamente. O número de trabalhadores com menos de 30 anos deverá sofrer uma quebra de 300 mil e haverá mais um milhão de trabalhadores com mais de 50 anos.

A consultora aconselha as empresas a começarem a preparar-se para a escassez de mão-de-obra, tornando-se mais atractivas para os trabalhadores, em particular para as pessoas com mais de 50 anos e para os pais que regressam ao mercado de trabalho.