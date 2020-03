Hoje, os ministros das Finanças dos 19 países da zona euro têm uma reunião por telefone para analisar a situação e discutir as primeiras medidas de emergência, como assegurar liquidez às empresas.



Terão igualmente uma primeira discussão sobre a agenda da reunião de 16 de março, em Bruxelas, a propósito dessa "resposta orçamental coordenada".



Questionado sobre Itália, que quer maior flexibilidade da Comissão Europeia sobre as regras orçamentais que lhe são aplicadas, o comissário manifestou disponibilidade.



"Vamos ver (...) com espírito de solidariedade e de compreensão da situação", afirmou. Um porta-voz da Comissão Europeia precisou que até agora Roma ainda não apresentou qualquer pedido oficial.

"Devemos estar preparados para utilizar os instrumentos que há para fazer face a esta situação", afirmou, defendendo "uma resposta orçamental coordenada dos países europeus".Essa resposta "deve ocorrer no momento certo, nem demasiado cedo nem muito tarde", afirmou. A Alemanha e a Holanda estão entre os países da zona euro que têm uma margem orçamental confortável.