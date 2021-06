Bruxelas prepara-se para lançar carteira digital que permitirá aceder a vários serviços

Leia Também Bruxelas propõe regras comuns para viajar e inclui travão de emergência

A Comissão Europeia estará a preparar o lançamento dos planos detalhados de uma carteira digital, que funcionaria em todo o bloco, permitindo aos europeus aceder a diversos serviços de uma forma mais segura. A informação é avançada pelo jornal Financial Times , que refere que a apresentação poderá acontecer já esta quarta-feira, dia 2 de junho.Segundo o FT, esta carteira digital resultaria de um pedido de vários Estados-membros, que pretendem que os cidadãos acedam a serviços digitais de uma forma mais segura. Esta carteira passaria a armazenar passwords e informações de pagamento de cidadãos dos 27 países da UE, desde os dados para aceder a sites do Governo como a serviços de empresas privadas. A informação é avançada citando uma fonte com conhecimento direto dos planos de Bruxelas.Esta carteira digital estaria acessível ao respetivo dono através de métodos de autenticação biométrica, como a impressão digital, por exemplo. Esta carteira digital, que poderia ser alojada numa aplicação, diz o FT, também poderia guardar documentos importantes, como cartas de condução.O jornal frisa que o uso desta carteira digital não seria obrigatório.Em ocasiões anteriores, Thierry Breton, o comissário europeu para as políticas digitais, já tinha mencionado que esta espécie de "bilhete de identidade digital daria a qualquer europeu as chaves para o seu gémeo digital".O FT indica que Bruxelas está ainda envolvida em conversações com vários países da UE para os parâmetros técnicos do lançamento desta carteira digital. A ambição é a de que tudo esteja operacional no espaço de um ano.O jornal refere também que, se até aqui as competências digitais dos europeus poderiam representar um obstáculo a estes planos, após mais de um ano de pandemia de covid-19 os cidadãos estarão já mais à vontade no acesso a serviços digitais.Em vários países, inclusivamente em Portugal, durante o confinamento vários serviços e empresas deram prioridade aos canais digitais.