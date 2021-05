Bruxelas prepara investigação formal ao Facebook dirigida aos classificados

Bruxelas estará a preparar-se para dar início a uma investigação às atividades da rede social Facebook. De acordo com o jornal Financial Times , o intuito desta investigação passa por avaliar se, através dos anúncios classificados do Marketplace, a empresa liderada por Mark Zuckerberg prejudicou a concorrência.Através do Marketplace, o Facebook disponibiliza classificados gratuitos a um universo global de mais de 2 mil milhões de utilizadores, o número total de pessoas que utiliza esta rede social. É possível vender e comprar produtos através desta ferramenta, com anúncios a custo zero.O FT nota que as autoridades da União Europeia já terão enviado um questionário ao Facebook e aos seus rivais, para perceber se a disponibilização gratuita de anúncios na plataforma prejudicou outras empresas.A oficialização desta investigação formal poderá chegar nos próximos dias, nota o FT, embora ainda esteja em discussão o âmbito total da investigação.Bruxelas já investigou as práticas concorrenciais das outras chamadas big tech - Amazon, Apple, Google, resultando em multas avultadas em alguns casos. A Comissão também já investigou a tecnológica Microsoft.A conclusão mais recente sobre abuso de posição dominante diz respeito à Apple. Na conclusão preliminar, Bruxelas considerou que a tecnológica liderada por Tim Cook abusou do seu poder na App Store para prejudicar o desempenho de outras empresas nos serviços de streaming de música, uma queixa motivada pela sueca Spotify.