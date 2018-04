Catalunha: Torrent agenda investidura de preso preventivo para esta sexta-feira

Na próxima sexta-feira haverá novo capítulo na crise política na Catalunha. O presidente do parlamento autonómico catalão, Roger Torrent (ERC), agendou para as 10:00 locais de 13 de Abril a realização do debate de investidura de Jordi Sànchez, ex-presidente do movimento independentista Assembleia Nacional da Catalunha (ANC) que se encontra há seis meses em prisão preventiva suspeito do crime de rebelião.





Além da convocatória do debate de investidura do número dois da lista do Juntos pela Catalunha que concorreu às eleições regionais de Dezembro, Torrent dirigiu também uma missiva ao Supremo Tribunal espanhol em que solicita ao juiz Pablo Llarena que tome as medidas cautelares necessárias por forma a que Jordi Sànchez possa comparecer no plenário catalão. É obrigatória a presença do candidato à investidura como presidente do governo catalão (Generalitat) na respectiva sessão.





Torrent sustenta na missiva que "a prisão preventiva não contempla a privação ao direito de sufrágio passivo, o que necessariamente inclui o direito de ser eleito presidente [da Generalitat]", segundo citação do El País.