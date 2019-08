Centeno: "Decisões sobre a Comissão Europeia são do Governo português"  

O ministro das Finanças, Mário Centeno, disse hoje à Lusa que as decisões sobre uma possível ida para a Comissão Europeia "são do Governo português" e não suas, e que do que "gosta genuinamente" é de apresentar bons resultados.

"As decisões sobre a Comissão Europeia são do Governo português, e não passam por uma decisão do seu ministro das Finanças", disse hoje à Lusa Mário Centeno, acrescentando que a construção da nova Comissão "é um momento muito importante para a Europa".