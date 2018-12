“Coletes amarelos”: 1200 detidos. Macron fala ao país no início da semana

Um total de 1.723 pessoas foram identificadas em França durante a quarta mobilização dos "coletes amarelos" e 1.200 foram detidas, segundo dados disponibilizados pelo Ministério do Interior.

Negócios com Lusa

Negócios com Lusa 09 de dezembro de 2018 às 11:29

O quarto acto dos protestos dos "coletes amarelos" contra os impostos e o elevado custo de vida contou este sábado com a participação de 136 mil pessoas, tantas quantas as que engrossaram a mobilização de 01 de dezembro, avançou o Ministério do Interior.

Emmanuel Macron, continua em silêncio, mas deverá falar ao país no início da semana. "O presidente da República vai, evidentemente, fazer importantes anúncios", afirmou Benjamin Griveaux, porta-voz do Governo, em declaração ao canal LCI. Recorde-se que o agravamento dos impostos sobre os combustíveis foi já suspenso por seis meses.

Foram identificadas pela polícia 1.723 pessoas, 1.082 em Paris, informou a polícia.

Ficaram férias 135 pessoas durante os protestos do movimento dos "coletes amarelos", anunciou no sábado o ministro do Interior francês, Christophe Castaner. Destas, 17 eram polícias.

O movimento dos "coletes amarelos" começou online em Maio e teve a sua primeira grande manifestação a 17 de Novembro.